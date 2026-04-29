"Maden şirketi sahibine Çankırı'da yeni maden ruhsatı verildiği" MAPEG ve DMM'den yalanlama

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan paylaşımların asılsız olduğu ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İddia edildiği gibi yeni bir ruhsat verilmemiştir. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 28.04.2026 tarihinde ilan edilen listede bulunan talep, yürürlüğü devam eden mevcut bir işletme ruhsatının 'süre uzatımı' başvurusuyla ilgili olup, bu süre uzatım talebine dair de verilmiş nihai bir karar bulunmamaktadır. Hukuki süreç MAPEG nezdinde devam etmektedir."

MAPEG'DEN DE YALANLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ise şu açıklama yapıldı:

Bazı basın-yayın organlarında yer alan ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıyan “yeni ruhsat verildiği” yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. MAPEG internet sitesinde ilan edilen husus; Çankırı ili sınırları içerisinde, Sebahattin YILDIZ(Yıldızlar SSS Holding) uhdesinde bulunan ve halen yürürlükte olan bir işletme ruhsatına ilişkin süre uzatımı (temdit) talebidir. Bu kapsamda yapılan işlem, mevcut bir ruhsatın mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesine yönelik olup, yeni bir maden ruhsatı verilmesi söz konusu değildir.

Anılan ruhsata ilişkin süre uzatım talebi, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda teknik ve idari değerlendirme sürecine tabi olup süreç halen devam etmektedir. Bu aşamada kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır.

Öte yandan, haberde atıfta bulunulan Taşınmaz Komisyonu kararları, kurumumuzun şeffaflık ilkesi gereği düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmakta olup, söz konusu ilanlar rutin bilgilendirme kapsamında yayımlanmaktadır.

Bu paylaşımların, yeni bir ruhsat verildiği şeklinde sunulması açık bir çarpıtmadır.

Sonuç olarak;



- Söz konusu işlem yeni ruhsat verilmesi değildir,

- Mevcut bir ruhsata ilişkin süre uzatım talebinin değerlendirilmesidir,

- Süreç henüz sonuçlanmamıştır.



Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür.