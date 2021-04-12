Maden şantiyesinden 2 ton kablo hırsızlığına 5 tutuklama

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü Kızılcaören Mahallesi'nde devriye gezdikleri sırada, şüphe üzerine minibüsü durdurdu. Araç içinde yapılan aramada, yaklaşık 40 bin lira değerinde 2 ton kesik kablo ile 2 kalorifer peteği bulundu. Araçtaki Ş.M., F.Ü., İ.İ., B.K. ve Ş.İ. gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucu kablo ve kalorifer peteklerinin, maden işletmesi şantiyesinden çalındığı tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınan şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 4 bin 300 lira ceza kesildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece ‘iş yerinden hırsızlık’ suçundan tutuklandı.

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