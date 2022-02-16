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Maden sahiplerine 19’ar kez 19 yıl istendi

#Grizu Patlaması#Maden #Bursa
Maden sahiplerine 19’ar kez 19 yıl istendi

19 işçinin hayatını kaybettiği grizu patlamasına ilişkin davada, savcı, maden sahiplerinin olası kasıtla 19 kişiyi öldürme suçundan, 19’ar kez ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

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Bursa Mustafakemalpaşa’da 2009 yılında meydana gelen grizu patlaması sonucu 19 işçi hayatını kaybetmişti. Bükköy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan’ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Dava dosyasına göre, mahkeme, 2011 yılında yargılamayı tamamladı ve 3 sanığa 6’şar yıl 8’er ay, Bükköy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan ile iki yönetim kurulu üyesine de 5’er yıl ceza vermişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise 2014 ve 2019’da iki kez mahkemenin kararını bozarak, sanıklara en az 19’ar yıl ceza verilmesini öngören “olası kastla öldürme” suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtmişti.

İkinci bozma sonrasında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar yargılama başlamıştı. Davanın 18 Ocak tarihindeki duruşmasında, sanık avukatları ilk defa, meydana gelen kazanın kapatılan ocakta meydana geldiğini iddia etti. Savcılık dosyaya sunduğu görüşünde, sanıkların olası kastla öldürme suçundan 19’ar kez 19 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Tekrarlanan mütalaada özetle, sanıkların 2006 yılından beri işletmede metan gazı olduğunu bilmelerine rağmen bunu göz ardı ettikleri, gaz ölçümünü otomatik olarak yapacak erken uyarı sistemini kurmadıkları, ‘olursa olsun’ düşüncesi ile hatalı ve hileli faaliyetlerine devam ettikleri belirtildi. Mahkeme sanık avukatlarının keşif talebinin gerekli olup olmadığı hususunun değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Müşteki avukatlarından Sercan Aran, “Sanık avukatlarının keşif talebinin yargılamayı uzatarak, davayı zaman aşımına sokma amacıyla yapıldığını” iddia etti.

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#Grizu Patlaması#Maden#Bursa

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