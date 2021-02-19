Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)
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Maden sahasındaki gölet buz tuttu
KÜTAHYA’nın Seyitömer beldesindeki maden sahası içinde bulunan yapay göletin yüzeyi, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Kütahya’da kar yağışının ardından kentte etkili olan soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sıfırın altında 10 dereceleri bulan soğuk hava nedeniyle Seyitömer beldesindeki maden sahası içindeki yapay göletin yüzeyi buzla kaplandı. Göletin bulunduğu alan havadan görüntülendi.