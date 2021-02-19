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Gündem
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)
Haber Giriş: 19.02.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Maden sahasındaki gölet buz tuttu

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Maden sahasındaki gölet buz tuttu
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KÜTAHYA’nın Seyitömer beldesindeki maden sahası içinde bulunan yapay göletin yüzeyi, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Kütahya’da kar yağışının ardından kentte etkili olan soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sıfırın altında 10 dereceleri bulan soğuk hava nedeniyle Seyitömer beldesindeki maden sahası içindeki yapay göletin yüzeyi buzla kaplandı. Göletin bulunduğu alan havadan görüntülendi.

Maden sahasındaki gölet buz tuttu

 

 

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