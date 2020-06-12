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Aytaç ÖZTÜRK/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 13:07,Son Güncelleme:

Maden ocağından hırsızlık şüphelileri adliyede

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Maden ocağından hırsızlık şüphelileri adliyede
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ZONGULDAK'ta, özel maden ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Köroğlu köyünde bulunan özel maden ocağından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgede yapılan aramada; ormanlık alanda ocak havalandırma motoru, maden vinci ve vagonu, kesim motorları ile çeşitli maden araçları bulundu. Yaklaşık 50 bin lira değerindeki malzemeleri kendilerine ait kamyonetle çaldıkları iddia edilen B.D. (29), S.K. (41) ve C.K.(19) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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