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AA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 21:49 | Son Güncelleme:

Maden ocağından fotokapan çalmışlardı! Yakalandılar

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Maden ocağından fotokapan çalmışlardı! Yakalandılar
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Trabzon'un Tonya ilçesinde bir maden ocağından fotokapan, bilgisayar ve 400 metre kablo çalan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tonya ilçesine bağlı Yakçukur Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir maden ocağından bir fotokapan, masaüstü bilgisayar ve 400 metre kablo çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerinin araştırması sonucu, çaldıkları kabloları hurdacıya sattıkları tespit edilen M.B, Ö.B. ve O.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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