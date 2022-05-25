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Maden ocağındaki göçükten dram çıktı: Geriye 6 çocuk kaldı

#Göçük#Maden Ocağı#Denizli
Maden ocağındaki göçükten dram çıktı: Geriye 6 çocuk kaldı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren krom madeninde meydana gelen göçüğün altından dram çıktı. 16 işçinin ölümden kıl payı kurtulduğu göçük altında kalarak hayatını kaybeden operatörden geriye 1’isi yeni doğmuş 6 erkek çocuk kaldı.

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Acıpayam'a bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde meydana gelen iş kazasında, 40 yaşındaki operatör Ali Rıza Kut göçük altında kalarak hayatını kaybetti. 16 ekip arkadaşının kendi çabalarıyla kurtulmayı başardığı madende ekmek parası için mücadele ederken canından olan Ali Rıza Kut’un cansız bedenine yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından 360 metre mesafede ulaşıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayan Ali Rıza Kut’un cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Maden ocağındaki göçükten dram çıktı: Geriye 6 çocuk kaldı

Maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden operatör Ali Rıza Kut’tan geriye 1’isi yen doğmuş 6 erkek çocuk ile mücadelelerle dolu bir yaşam öyküsü kaldı. Çocuklarının geleceği için hayatı boyunca madenlerle çalışan Ali Rıza Kut’un, her gün Muğla’nın Dalaman ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nden kilometrelerce yolu gidip gelerek para kazanmaya çalıştığı ortaya çıktı.

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Acı haberin ardından bölgede gerçekleşen arama kurtarma çalışmalarına destek veren Karaismailler Mahalle Muhtarı Mesut Salman, “Akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Haberimiz olur olmaz madene geldik. Göçük altında bir arkadaşımız kaldı. Yaralı çıkardık ama maalesef kaybettik. Madenin son noktası olan 360 metrelerde göçük oluyor. Çok üzgünüz” dedi.

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#Göçük#Maden Ocağı#Denizli

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