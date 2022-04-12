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Maden ocağında iş kazası: 1 ölü

#Zonguldak#MADEN#KAZA
Maden ocağında iş kazası: 1 ölü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda kaza meydana geldi. Vagonların arasına sıkışan madenci Fevzi Yaman (46) hayatını kaybetti.

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Olay ilçeye bağlı Kandilli beldesindeki Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bağlı Armutçuk Müessesinde meydana geldi. İddiaya göre eksi 500 kodunda kömür dökümü yapıldığı sırada işçilerden Fevzi Yaman, vagonlar arasında bulunan kömür boşaltma aparatına sıkıştı. Yamanı mesai arkadaşları ocaktan çıkartırken, sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fevzi Yamanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Yamanın cenazesi kuruma ait ambulans ile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyan Yaman’ın yakınları hastane önünde toplandı. Hayatını kaybeden madencinin ailesinin morg kapısında ağıt yakması yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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#Zonguldak#MADEN#KAZA

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