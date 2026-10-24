Maden ocağında grizu patlaması

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Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinin Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeni ocağında dün 10.00 sıralarında grizu patlaması oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından madenden çıkarılan 8 işçiden Cengiz Bölükbaşı, Recep Çolakoğlu ve Murat Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLELER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaralı işçiler Cemal Arslan (45), Okan Dinçer (45), Soner Dinçer (34), Ercan Akdal (40) ve Kurtuluş Elmas (38) ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Cemal Arslan ve Okan Dinçer daha sonra Ankara’ya sevk edildi. Öte yandan, hastanenin önünde bekleyen yaralı işçilerin yakınları sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri, bu kişilere müdahalede bulundu.

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Patlamayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi M.S.D. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, “Yaralılardan 3’ünün durumu iyi. İkisi de yanık olduğu için entübe edildi. Büyük geçmiş olsun. Başımız sağ olsun” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, maden ocağındaki patlamaya ilişkin Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığını, 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da “Bakanlık olarak, psikososyal destek ekiplerimizle sahada ve hastanede madencilerimiz ile ailelerimizin yanındayız” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda grizu patlaması sonucu hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diledi.