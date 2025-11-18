Maden ocağında göçük: Şantiye müdürü toprak altında kaldı

Haberin Devamı

Olay, dün saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Çaltı köyü mevkisinde faaliyet gösteren demir madeni ocağında meydana geldi. Maden sahasında çalışma yapıldığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu.

KURTARMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Sahada görev yapan şantiye müdürü Sabri Yıldırım, toprak altında kaldı. Madende bulunan diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yaşanan kısmı toprak kayması ve kaya yuvarlanması nedeniyle gece saatlerinde çalışmalara ara verildi. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara yeniden başlandı.

Haberin Devamı

Bölgede 16 AFAD, 3 jandarma asayiş timi, 1 komando timi ile birlikte Divriği, Kangal ve Erzincan'ın İliç ilçesinden gelen itfaiye ekipleri ile birlikte toplamda 52 personel görev yapıyor. Göçük altında kalan Sabri Yıldırım'ı kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.