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Maden mahsur kalan işçi! 26 saattir arama çalışmaları devam ediyor

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#Bolu#Maden#Muhammed Özkul
Maden mahsur kalan işçi 26 saattir arama çalışmaları devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 10:57

Bolu’nun Mengen ilçesinde geçen ocak ayında kapatıldığı belirtilen özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisi Muhammed Özkul’u kurtarmak için ekipler, çalışmalarına 26 saattir devam ediyor.

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Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki özel maden ocağında meydana geldi. 22 Ocak 2026’da yapılan denetimlerin ardından kapatılan maden ocağına girdiği öne sürülen Muhammed Özkul, meydana gelen göçük nedeniyle içeride mahsur kaldı.

Maden mahsur kalan işçi 26 saattir arama çalışmaları devam ediyor

İki madencinin ise göçüğün ardından kendi imkanlarıyla çıktığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiyenin yanı sıra Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin göçük altında kalan maden işçisine ulaşmak için dün başlatılan arama kurtarma çalışmaları, 26 saattir devam ediyor.

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