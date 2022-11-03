Maden Komİsyonu’nda havalandırma sorgulaması: ‘Aspiratör 1978’de kuruldu’

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Görüşmelerde milletvekilleri sıklıkla maden sahasında havalandırma sisteminin yetersiz ve etkisiz olduğuna yönelik eleştiriler yöneltti. TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Amasra Maden Ocağı’nda şu an çalışan ana aspiratörün 1978 yılında kurulduğunu belirterek, “Kuruluş kapasitesi 11 bin metreküp/dakika. Şu an 3 bin 750 metreküp hava ocağın normal fonksiyonlarını yürütümü noktasında yeterli” dedi.

‘İHALE SÜRECİ BİRAZ UZADI’

Mevzuatta, iki yönlü emiş ve itiş yapabilmesi istendiğinden aspiratörün değiştirilmesi gerektiğini belirten Kiraz, “18 Ekim 2021’de firmayla ihale açılışı yaptık, sözleşme imzaladık. Firma malzeme tedarikinde sıkıntı yaşadığını ifade etti. İhale üç kere tekrar edilmek zorunda kaldı uygun teklifler olmadığı için, o yüzden de süreç biraz uzadı” diye konuştu. ‘Bakanlıktan ödenek istendi mi?’ sorusunu Kiraz, “Projelerin ödenekleri var, Bakanlık verdi” diye yanıtladı.