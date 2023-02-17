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Maden işçisi Erkan ile depremde kurtardığı Yusuf enkaz altında söz verdiler... Duygulandıran detay

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#Gaziantep#Manisa#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 13:44

Manisa'dan gittiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Erkan Kurtyemez (36), enkazdan 71 saat sonra çıkardığı Yusuf Polat (17) ile ağabey-kardeş gibi oldu. Telefonda görüntülü konuşan ikiliden Polat, "Bir ağabeyim daha oldu" derken, Kurtyemez ise "Ben sana ağabey sen de bana kardeş oldun" ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 11 ilin etkilendiği depremlerden sonra, Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninin arama kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. Nurdağı ilçesinde tarama yapan ekipler, AFAD'ın dinleme cihazıyla duyduğu sese yönlendirildi. 5 katlı binanın enkazına 15 metrelik tünel açıp ilerleyen madenciler, önlerine gelen 2 kolonu kırıp, sesini duydukları Yusuf Polat'a ulaştı. Depremin 71'inci saatinde Yusuf Polat sağ kurtarılırken, annesi Emine (42) ile babası Mustafa Polat'ın (46) ise cansız bedenlerine ulaşıldı. İtfaiyeci olan ağabeyi Mehmet Polat'ın (22) ise deprem sırasında görevde olduğu öğrenildi.

Maden işçisi Erkan ile depremde kurtardığı Yusuf enkaz altında söz verdiler... Duygulandıran detay

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ENKAZ ALTINDA SÖZ VERDİLER

Yusuf Polat ile enkazdan kendisini kurtaran evli ve 2 çocuk babası maden işçisi Erkan Kurtyemez arasında güçlü bağ oluştu. Kurtyemez, enkaz altındayken verdiği sözü tutup, Polat ile telefonda sık sık görüştü.

Maden işçisi Erkan ile depremde kurtardığı Yusuf enkaz altında söz verdiler... Duygulandıran detay

Kurtyemez ile 'kardeşim' dediği Polat, telefonda görüntülü görüştü. Mersin'deki amcasının evinde dinlendiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen ve kendisini kurtaran Kurtyemez'e teşekkür eden Polat, "Erkan Ağabey’in sesini duyunca kendime geldim.

Maden işçisi Erkan ile depremde kurtardığı Yusuf enkaz altında söz verdiler... Duygulandıran detay

Enkaz altındayken kendisinden, kurtarılmamın ardından da görüşmeye devam etmemiz için söz istedim. 'Çıktığımızda seni bırakmam, görüşürüz' dedim. Kabul etti. Sözümüzü tuttuk. Bir ağabeyim daha oldu" dedi.

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'ONU KURTARDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

"Benim de kardeşim yoktu. Artık sen de benim kardeşim oldun" diyen Kurtyemez de görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "AFAD ekipleri dinleme cihazıyla ses duymuş. O bölgeye yöneldik. Bize sesin geldiği yeri bildirdiler. Bina komple oturduğu için, Yusuf'u kurtarmamız 4,5 saat sürdü.

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Maden işçisi Erkan ile depremde kurtardığı Yusuf enkaz altında söz verdiler... Duygulandıran detay

Kendisine ulaştığımda bana ilk cümlesi, 'Ölseydim en son söyleyecek olduğum isim senin adın olacaktı' oldu. Onu kurtardığımız için çok mutluyum. Keşke daha fazla canları kurtarabilseydim" diye konuştu. (DHA)

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