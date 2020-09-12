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DHA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 18:45 | Son Güncelleme:

Maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

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Maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
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Artvin'in Murgul ilçesinde maden işçilerini taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Murgul-Damar yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Erdal A. idaresindeki maden işçilerini taşıyan 08 YC 292 plakalı otobüs, sürüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan Mehmet Kaynar (45) olay yerinde hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Murgul ve Borçka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi. Olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden Mehmet Kaynar'ın cenazesi, Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili, soruşturma başlatıldı.

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