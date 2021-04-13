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AA
Haber Giriş: 13.04.2021 - 05:46 | Son Güncelleme:

Maden işçileri ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı

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Maden işçileri ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı

Zonguldak'ta kömür ocaklarında çalışan işçiler yerin metrelerce altında ilk sahurlarını gerçekleştirdi.

Üzülmez Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında mesaide olan işçiler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla baretlerinin ışığının aydınlattığı karanlık dehlizde ahşap direk ve kalaslardan masalarını kurdu.

Yanlarında getirdikleri domates, salatalık, biber, peynir, zeytin, konserve ve ekmeği ocak içinde kömürden kararmış elleriyle yiyen işçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.

Maden işçileri ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı

İşçiler, daha sonra maden ocağındaki mesailerini sürdürdü.

Yirmi yıllık maden işçisi Necmettin Kızılkaya, AA muhabirine, madenciliğin dünyanın en zor mesleklerinden biri olduğunu belirterek, "Bizler de ilk sahurumuzu ailelerimizle birlikte yapmak isterdik ama şartlar böyle. Ekmek parası için çalışmak zorundayız, ekmeğimizi evimize buradan götürüyoruz. Burası bizim için olmazsa olmaz. Madencilik işi zor, başka işimiz yok." diye konuştu.

Maden işçisi Doğuş Demir ise ramazan ayı boyunca hiçbir madencinin burnu kanamadan sahurlar yapmasının nasip olmasını dileyerek, "Ailemle ilk sahurumu geçirmek isterdim, nasip değilmiş. İlk sahurumu yer altında yaptım." dedi.
Maden işçileri ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı


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