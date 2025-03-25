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Maden faciasında tepki çeken karar! 43 işçi hayatını kaybetmişti

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#Amasra#MADEN#DAVA
Maden faciasında tepki çeken karar 43 işçi hayatını kaybetmişti
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 07:00

Amasra maden ocağındaki patlamaya ilişkin tutuklu sanıklar Amasra Müessese Müdürü Özdemir 16 yıl 12 ay, İşletme Müdürü Ekmekci ve İşletme Başmühendisi Tural 16 yıl 6'şar ay, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Soylu 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde 14 Ekim 2022’de patlama meydana gelmişti. 43 işçi hayatını kaybetmişti, 9 işçi yaralanmıştı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada mahkeme başkanının son sözlerini sorduğu tutuklu sanıklar suçlamayı kabul etmeyip beraatlarını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklu sanıklar Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’i 17 yıl, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi’yi 16 yıl 6 ay, Başmühendis Mehmet Tural’ı 16 yıl 6 ay hapis, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu’yu da 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklardan maden mühendisi Levent Aydın 9 yıl, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman 9 yıl, Recep Orhan 5 yıl, Hakkı Oğuz Karakuş 5 yıl, maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş 5 yıl, Hidayet Gökdere 5 yıl, Fazıl Karaküp 5 yıl, Serkan Özdoğan 3 yıl 9 ay, Süleyman Sırrı Bayraktar 3 yıl 1 ay 15 gün, Mustafa Olgun 3 yıl 1 ay 15 gün, Mehmet Özdemir 3 yıl 9 ay, Ferhan Güneş 3 yıl 1 ay 15 gün, Hüseyin Ogan 3 yıl 9 ay, Mehmet Güneş 3 yıl 1 ay 15 gün, Şenol Kaya 3 yıl 1 ay 15 gün ve Selami Yeşilsu da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Sanıklardan Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, Tayfun Uça ve Onur Öztürk ise beraat etti. Mahkemenin ardından ölen madencilerin yakınları karara tepki göstererek gözyaşlarına boğuldu.

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#Amasra#MADEN#DAVA

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