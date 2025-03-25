Maden faciasında tepki çeken karar! 43 işçi hayatını kaybetmişti

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde 14 Ekim 2022’de patlama meydana gelmişti. 43 işçi hayatını kaybetmişti, 9 işçi yaralanmıştı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada mahkeme başkanının son sözlerini sorduğu tutuklu sanıklar suçlamayı kabul etmeyip beraatlarını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklu sanıklar Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’i 17 yıl, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi’yi 16 yıl 6 ay, Başmühendis Mehmet Tural’ı 16 yıl 6 ay hapis, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu’yu da 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklardan maden mühendisi Levent Aydın 9 yıl, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman 9 yıl, Recep Orhan 5 yıl, Hakkı Oğuz Karakuş 5 yıl, maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş 5 yıl, Hidayet Gökdere 5 yıl, Fazıl Karaküp 5 yıl, Serkan Özdoğan 3 yıl 9 ay, Süleyman Sırrı Bayraktar 3 yıl 1 ay 15 gün, Mustafa Olgun 3 yıl 1 ay 15 gün, Mehmet Özdemir 3 yıl 9 ay, Ferhan Güneş 3 yıl 1 ay 15 gün, Hüseyin Ogan 3 yıl 9 ay, Mehmet Güneş 3 yıl 1 ay 15 gün, Şenol Kaya 3 yıl 1 ay 15 gün ve Selami Yeşilsu da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Sanıklardan Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, Tayfun Uça ve Onur Öztürk ise beraat etti. Mahkemenin ardından ölen madencilerin yakınları karara tepki göstererek gözyaşlarına boğuldu.