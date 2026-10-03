Maden faciasında ölü sayısı 5’e yükseldi

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Manisa Soma’da faaliyet gösteren bir maden işletmesinde önceki gün saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. 7 işçi göçük altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçilerden Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen’i yaralı olarak kurtardı. Tedaviye alınan Süleyman Şakrak taburcu edilirken, İbrahim Çimen’nin ise tedavisinin serviste sürdüğü öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Belediye ve Tahlisiye ekiplerinden toplam 756 personel ve 76 araç ile yapılan arama-kurtarma çalışması sonunda önce Halit Ersay (37) ve Kerim Ören’in, ardından Ramazan İnce (26), İsa Olcay (49) ve Ömer Karakaya’nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Evli ve 1 çocuk babası Ömer Karakaya dün toprağa verildi. Arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte olayda hayatını kaybeden madencilerin sayısı 5’e yükseldi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın ardından soruşturma başlatıldığını ve Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıklamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da göçüğün araştırılması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir başmüfettiş görevlendirildiğini duyurmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, olayla ilgili uzman bir heyet görevlendirildiğini duyurdu.

Manisa Valiliği de arama-kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını açıkladı.

‘DİREKLER BİR ANDA ÇÖKMEYE BAŞLADI’

YARALI kurtarılan ve hastanede tedavisi süren evli ve 3 çocuk babası İbrahim Çimen (44), “Çalışıyorduk, destek yapıyorduk. Çalıştığımız bölgedeki direkler bir anda çökmeye başladı. Kendimi attım. Direkler, belimden bastırmaya başladı. O an çocuklarım aklıma geldi” dedi.

Kalçasında ve ayağında çatlak ve kırık bulunduğunu belirten Çimen, 2005 yılından bu yana madende çalıştığını söyledi. Emekli olduktan sonra ihtiyaçları nedeniyle çalışmaya devam ettiğini belirten Çimen, “Maaşlar düzenli yatmıyordu. Hepimizde aynı sorunlar vardı, bu işe de yansıyor” diye konuştu.

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9 YETKİLİ YAKALANDI

MADEN ocağındaki göçükle ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturmada, olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekipleri, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında yer aldığı 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.