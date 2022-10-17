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Maden faciasında eşini çizmesiyle beklemişti! O madenci eşi DHA'ya konuştu

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#Maden#Maden Ocağı#Bartın
Maden faciasında eşini çizmesiyle beklemişti O madenci eşi DHAya konuştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 09:39

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağı patlamasında yaralanan eşi Burak Sümertaş'ı (27), teslim edilen çizmesi ile hastanede kapısında bekleyen Ceren Sümertaş (26) DHA'ya konuştu.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ndeki maden ocağında 14 Ekim'de grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 11 işçi tedavi altına alındı.

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Patlamadan sonra ocaktan çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne getirilen madenci Burak Sümertaş'ın eşi Ceren Sümertaş, önce sahada ardından hastane önünde beklemeye başladı. Eşinin çizmesi ile beklediği sırada dikkati çeken Ceren Sümertaş, DHA'ya konuştu.

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'NEFES ALMAYA BAŞLAYINCA BİRAZ YÜRÜMÜŞ'

Eşinin ilk çıkanlardan biri olduğunu belirten Ceren Sümertaş, "Şu an çok şükür iyi, normal odaya alındı. Yüreğimiz ağzımızda bekledik ama şu an iyi. Eşimin çizmesiydi, bana teslim ettiler. Diğer ayağı ağrıdığı için ambulansta çıkarmışlar. O yüzden diğeri yok. Şehitlerimizin yakınlarının başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

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Çizmeyi atmadığını ifade eden Sümertaş, "Vücudunda herhangi bir şey yok. Maskesini takmış. Nefes almaya başlayınca biraz yürümüş. Öyle anlatıyor. Çok arkadaşını görmüş, biraz onları düşünüyor. İhmal diyoruz sonuçta ecel. Çizme şu an evde, atmadım. Kendisi isterse atarım" diye konuştu.

Maden faciasında eşini çizmesiyle beklemişti O madenci eşi DHAya konuştu

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#Maden#Maden Ocağı#Bartın

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