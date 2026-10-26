'Made in Europe' duvarı! Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nden Hürriyet.com.tr’ye açıklama: Türkiye için muafiyet çağrısı

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Avrupa Birliği (AB), Çin rekabetine karşı başta otomotiv ve yeşil teknolojiler olmak üzere sanayisini desteklemek amacıyla Avrupa üretimine öncelik tanıyan Sanayi Hızlandırma Yasası (Industrial Accelerator Act - IAA) taslağını müzakere etmeyi sürdürüyor.

Son olarak geçen hafta Almanya ve Fransa, aylardır süren çetin pazarlıkların ardından 'Made in Europe' (AB’de üretilmiştir) şartının hangi ülkeleri kapsayacağı konusunda uzlaşıya vardı. Fransa'nın korumacı yaklaşımının ağırlık kazandığı ve henüz bağlayıcılığı olmayan uzlaşıda Birleşik Krallık’a kapı aralanırken, Türkiye kapsam dışında kaldı.

Soru işaretleri doğuran gelişmenin ardından otomotiv sektörü temsilcileriyle görüşen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Birliği ilişkisi bulunan Türkiye'nin sürece eşit bir ortak olarak dahil edilmesi gerektiğini yineledi.

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Hürriyet.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Politika ve Stratejiden Sorumlu İcra Direktörü Maria Linkova-Nijs, Türkiye’deki mevcut yatırımların korunması gerektiğini belirterek düzenlemede hedefe odaklı muafiyetlerin tanınmasını desteklediklerini söyledi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu ise Almanya-Fransa uzlaşısını, ekonomik karşılığı olmayan bir karar olarak değerlendirirken, yasa tasarısına ilişkin temasların sürdüğünü açıkladı.

ACEA: AVRUPALI ÜRETİCİLER CEZALANDIRILMAMALI

Birlik olarak yasayı desteklediklerini kaydeden Maria Linkova-Nijs, mevcut kurallara güvenerek yatırım yapmış Avrupalı üreticilerin hedef alınmaması gerektiğinin altını çizdi:

"Avrupa otomotiv sanayii yoğun küresel rekabet, artan üretim maliyetleri ve zorlu piyasa koşulları ortamında köklü bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. ACEA, Sanayi Hızlandırma Yasası aracılığıyla Avrupa’daki üretimin güçlendirilmesi hedefini desteklemekle birlikte; yasanın, mevcut kurallar çerçevesinde iyi niyetle yatırım yapmış Avrupalı üreticileri istemeden de olsa cezalandırmaması gerektiği görüşündedir."

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği Politika ve Stratejiden Sorumlu İcra Direktörü Maria Linkova-Nijs



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Müzakere sürecinde Türkiye'nin göz ardı edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Linkova-Nijs, "Özellikle ağır ticari araç segmentinde, Türkiye ve Fas gibi ülkelerde faaliyet gösteren ACEA üyelerinin yatırımlarının korunması, devam eden müzakerelerde mutlaka dikkate alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

'REKABET GÜCÜ ZAYIFLAR, BELİRSİZLİK DOĞAR'

Linkova-Nijs, "Halihazırda yürütülen bu operasyonların yasanın coğrafi kapsamı dışında bırakılması, Avrupalı üreticilerin rekabet gücünü zayıflatabilir, uzun vadeli yatırımları riske atabilir ve gelecekteki üretim ile yatırım kararlarına ilişkin belirsizlik yaratabilir” dedi.

‘TÜRKİYE İÇİN ÖZELLİKLE ÖNEMLİ’ Bu durum, otomotiv sektörü Avrupa ile derin bir entegrasyona sahip olan Türkiye için özellikle önemlidir. Yalnızca ağır ticari araç segmentinde, ACEA üyelerinin Türkiye’deki üretim hacmi 2025 yılında 29 bin kamyon ve 8 bin 500 otobüse ulaşmıştır. ACEA Politika ve Stratejiden Sorumlu İcra Direktörü Maria Linkova-Nijs

ACEA'nın çözüm önerisini anlatan Maria Linkova-Nijs, "ACEA, Türkiye dahil olmak üzere Avrupa ile güçlü bir entegrasyon kurmuş komşu ülkelerdeki Avrupalı üreticilerin mevcut faaliyetlerine yönelik, hedefe odaklı muafiyetleri desteklemektedir. Bu muafiyetler, yatırımları korumak amacıyla, yasal boşluklar yaratmadan veya IAA’nın hedeflerine zarar vermeden dikkatli bir şekilde tasarlanmalıdır" şeklinde konuştu.

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OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ: EKONOMİK KARŞILIĞI OLMAYAN BİR KARAR

Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu ise Hürriyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, Almanya ve Fransa'nın vardığı uzlaşıyla ilgili, “Avrupa otomotiv sanayisinin mevcut üretim ve tedarik yapısıyla örtüşmeyen bu yaklaşımın Avrupa’nın odaklandığı rekabetçilik hedefinden uzak, ekonomik karşılığı olmayan bir karar olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu

‘AVRUPA’NIN REKABET GÜCÜNÜ DE OLUMSUZ ETKİLEME RİSKİ VAR’

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Eroldu, Avrupa'nın sanayisini güçlendirme çabalarını desteklediklerini ancak mevcut üretim ve tedarik zincirlerinin zarar görmemesi gerektiğini vurguladı:

“Avrupa'nın sanayi rekabetçiliğini güçlendirmeye yönelik adımlarını anlıyor ve önemli buluyoruz. Ancak bu politikaların oluşturulmasında mevcut üretim ve tedarik zincirlerinin bütünlüğünün bozulmasını rekabetçilik açısından büyük bir risk olarak görüyoruz. Türkiye ve AB otomotiv sanayileri birbirlerinin hem önemli tedarikçileri hem de önemli pazarları konumunda. Türkiye'nin kapsam dışında kalması, yalnızca Türk otomotiv sanayiini değil, ülkemizde üretim ve yatırım yapan Avrupalı üreticileri ve Avrupa otomotiv ekosisteminin rekabet gücünü de olumsuz etkileme riski taşıyor.”

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Fransa ile Almanya geçtiğimiz hafta, AB’nin ‘Otomotiv Paketi’ ile ilgili bir uzlaşıya vardıklarını açıkladılar. Uzlaşıda, yer alan coğrafi kapsamın son derece kısıtlı tutulduğu, AB üyesi 27 ülke dışında sadece EFTA ülkeleri ile Birleşik Krallık’a açık kapı bırakılması öneriliyor. Türk otomotiv sanayii, 30 yılı aşkın süredir Gümrük Birliği temelinde Avrupa otomotiv değer zincirinin ayrılmaz bir parçası konumunda. Türkiye ile AB arasındaki ilişki yalnızca karşılıklı dengeli ticaretten ibaret değil; ortak yatırımlar, üretim, tedarik zincirleri, mühendislik ve AR-GE faaliyetleriyle güçlü bir sanayi entegrasyonuna dayanıyor. Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu

Cengiz Eroldu, “Fransa ve Almanya’nın ortaya koyduğu bu ortak yaklaşımın iki üye ülkenin uzlaşısı olduğunu göz ardı etmemeliyiz. AB’nin yasama süreci devam ediyor. Nihai düzenlemenin Gümrük Birliği'nin ortaya koyduğu ekonomik bütünleşmeyi ve mevcut sanayi entegrasyonunu gözeten kapsayıcı bir yaklaşımla şekillenmesi için temaslarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TİCARET BAKANIMIZ İLE KARŞILIKLI DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDUK’

Almanya ve Fransa'nın uzlaşısının ardından 19 Ekim'de Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya geldiklerini belirten OSB Başkanı Eroldu, Türkiye'nin düzenlemeye dahil edilmesi için kamu ve özel sektörün yürüttüğü çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“19 Ekim'de Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ın başkanlığında, otomotiv sanayi temsilcileri olarak gerçekleştirdiğimiz toplantıda, AB Sanayi Hızlandırma Yasa Tasarısı kapsamındaki son gelişmeler ve ilerleyen süreç hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk.

Bu konu, son bir yıldır Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda kamu ve özel sektörün yakın iş birliği içerisinde takip edilen ve girişimlerde bulunulan öncelikli gündem maddemiz konumunda. Bu süreçte AB kurumları, üye ülkeler, çatı kuruluşlar ve Avrupa otomotiv sanayisinin temsilcileri nezdinde çok sayıda temas gerçekleştirildi. OSD olarak biz de OİB ve TAYSAD ile birlikte Türkiye'nin Avrupa otomotiv ekosistemi açısından taşıdığı stratejik önemi muhataplarımıza yoğun şekilde aktardık, aktarmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz.”