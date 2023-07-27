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Madde bağımlısı şahıs, ağabeyini uykuda öldürdü

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#Gaziantep#Cinayet#Gaziantep Haberleri
Madde bağımlısı şahıs, ağabeyini uykuda öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 11:42

Kan donduran olay Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde yaşandı. Psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, uykudaki ağabeyini 3 el ateş ederek öldürdü. Adli mercilere sevk edilen katil zanlısı tutuklandı.

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Olay, önceki gece saat 03.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ö.F.T. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle gece geç saatlerde uykudaki ağabeyi Halil İbrahim Tanrıöver'e (41) 3 el ateş etti. Sesleri duyarak uyanan hane halkı korkunç manzara ile karşılaştı. Daha sonrasında ise durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Madde bağımlısı şahıs, ağabeyini uykuda öldürdü

KARDEŞİ TARAFINDAN UYKUDA VURULAN AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı değerlendirmede kardeşi tarafından vurulan Halil İbrahim Tanrıöver'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden evli ve 5 çocuk babası makine teknikeri Tanrıöver'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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Madde bağımlısı şahıs, ağabeyini uykuda öldürdü

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Öte yandan ağabeyini uykudayken öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı Ö.F.T. isimli şahıs ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Madde bağımlısı şahıs, ağabeyini uykuda öldürdü

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#Gaziantep#Cinayet#Gaziantep Haberleri

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