Madde bağımlısı baba 3 yaşındaki oğlunu boğdu

Şüpheli, olayın ardından babasının yanına gitti. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunun hareketlerinden şüphelenen baba, torununun nerede olduğunu sorduğunda yanıt alamayınca polise durumu bildirdi. Muhammet Emin Torluk'un evine giden polisler, Poyraz Yetkin Torluk'un cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, bu sırada kaçmaya çalışan Muhammet Emin Torluk'u yakalayıp gözaltına aldı. Poyraz'ın cansız bedeni ise otopsi için morga kaldırıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Emin Torluk ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öte yandan, bir belediye kuruluşunda işçi olarak çalışan Muhammet Emin Torluk'un boşanma aşamasındaki eşinin kısa süre önce İstanbul'a gittiği, oğlu Poyraz’ı ise eşinin ailesine bıraktığı belirtildi.