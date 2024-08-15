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Madalyalı ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Büyükşehir Belediye#İBB#Ekrem İmamoğlu
Madalyalı ziyaret
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’ye bronz madalya kazandıran İBB Spor Kulübü sporcuları, Nafia Kuş Aydın (taekwondo) ve Buse Tosun Çavuşoğlu’nu (güreş) Saraçhane’deki makam odasında ağırladı.

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Tüm madalya alan sporcuları tebrik eden İmamoğlu, “Ama tabii kendi kulübümüzün de bu önemli olimpiyatta madalyayla dönmesi, bizi ayrıca gururlandırdı” dedi.

 Buluşmada, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu, İBBSK ve Kadın Güreş Milli Takım Antrenörü Efraim Kahraman ve İBBSK Taekwondo Teknik Direktörü Ali Özen da hazır bulundu. İmamoğlu, Nafia Kuş Aydın’ın taekwondo müsabakasını izlediğini, Buse Tosun Çavuşoğlu’nun maçını ise seyahat sırasına denk geldiği için seyredemediğini söyledi. İmamoğlu milli sporcu Aydın’a “Gururla izledik seni Dilek’le. Gecenin o vakti bekledik bekledik. Ayağınıza sağlık” dedi. 

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#İstanbul Büyükşehir Belediye#İBB#Ekrem İmamoğlu

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