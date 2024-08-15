Madalyalı ziyaret

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Tüm madalya alan sporcuları tebrik eden İmamoğlu, “Ama tabii kendi kulübümüzün de bu önemli olimpiyatta madalyayla dönmesi, bizi ayrıca gururlandırdı” dedi.

Buluşmada, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu, İBBSK ve Kadın Güreş Milli Takım Antrenörü Efraim Kahraman ve İBBSK Taekwondo Teknik Direktörü Ali Özen da hazır bulundu. İmamoğlu, Nafia Kuş Aydın’ın taekwondo müsabakasını izlediğini, Buse Tosun Çavuşoğlu’nun maçını ise seyahat sırasına denk geldiği için seyredemediğini söyledi. İmamoğlu milli sporcu Aydın’a “Gururla izledik seni Dilek’le. Gecenin o vakti bekledik bekledik. Ayağınıza sağlık” dedi.