Madagaskar ya da resmî adıyla Madagaskar Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke konumunda olup, kıtanın doğu kesiminde Hint Okyanusu'nun batı kısmında yer almaktadır. Mozambik Kanalı ülkeyi Afrika ana kıtası ile birbirinden ayırmaktadır. Madagaskar adası, dünyanın dördüncü büyük adası konumundadır. Ülke ada ülkesi olması nedeniyle sınır komşusu bulunmamakta olup, en yakın anakara ülkesi adanın batısında yer alan Mozambik'tir. Bunun haricinde komşu ada ülkeler ise kuzeybatıda Komorlar ve Fransa denizaşırı bölgesi Mayotte, doğuda Mauritius ile yine Fransa denizaşırı bölgesi olan Réunion adalarıdır. Ülkenin başkenti Antananarivo'dur.

Güney Yarım Küre'de yer alan ve ada ülkesi olan Madagaskar'ın bu nedenle komşusu da bulunmuyor. Ülke coğrafi yapı bakımından beş bölgeye ayrılıyor. Bunlar doğu sahili, kuzeyde bulunan Tsaratanana kütlesi, merkez yaylalar, batı sahili ve güneybatı olarak adlandırılmıştır. Madagaskar'da daha önce görülmemiş hayvan ve bitki çeşitlerine rastlamak mümkün.Madagaskar aynı zamanda dünyanın en önemli vanilya ve kahve üreticilerinden. Madagaskar nerede, ne demek? İşte Madagaskar'ın haritadaki konumu

False