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CUMHURBAŞKANLARI SEVİYESİNDE ZİYARET PLANI

“Görüşmemizde bölgesel ve küresel sınamalara karşı işbirliğimizi sürdürme konusunda mutabık kaldık. Her konuda Fransa ile bizim hemfikir olmadığımız açıktır. Ama bu diyaloğa ve birlikte çalışmamıza engel değil. Diyalog yoluyla da görüş ayrılığımızı azaltığımızı gördük. Farklı ortamlarda birbirimiz hakkında konuşmaktan ziyade birbirimizle konuşmak daha da sağlıklıdır. Ayrıca cumhurbaşkanları seviyesinde bir ziyaretin gerçekleştirilmesinde de yarar var. Bu ziyareti nasıl planlayabiliriz bunu da kendileriyle görüştük.

Geçen sene 17 milyar dolar ticaret hacmini yakaladık. Bu sene 19 milyar dolara yaklaşacağız. Savunma sanayi alanında gündemimizde SAMP-T projesi var. Sayın Erdoğan ile Macron arasında bu konu görüşmelerde de ele alındı. Proje konusunda teknik heyetlerimiz de çalışmalarını sürdürüyor.

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(Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un açıklaması) Açıkça söylemek isterim, Sayın Macron’un açıklamaları son derece talihsiz olmuştur. Türkiye olarak biz Afrika’da veya başka bir yerde hiçbir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz. Herkesle işbirliği yapmak arzusundayız. Birbirimizin hakkında değil, birbirimizle konuşmamız hepimizin yararına.

AÇIKLAMAMIZ GAYET NET

(Dışişleri’nin Fransa açıklaması) Fransa’nın geçmişteki sömürgecilik anlayışı Afrika’da tutmadı. Biz de açıklamamızda ‘geçmişteki sömürgeci yaklaşımından ders almalıdır...’ Yani Afrika’da Fransa aleyhine bir açıklama varsa bunu Türkiye veya başka ülkelerde aramaması gerekiyor Söylediğimiz gayet açık net. Biz bu açıklamayı durup dururken yapmadık.”

ANKARA