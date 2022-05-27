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Macron’la NATO görüşmesi

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Emmanuel Macron#Görüşme
Macron’la NATO görüşmesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusu dahil bölgesel konular ele alındı.

MÜTTEFİKLİK RUHUYLA BAĞDAŞMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda adil bir barışa ulaşılmasını arzu ettiklerini, bu doğrultuda iki ülkeyi diyalog ve diplomasi yolunda teşvik etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Erdoğan, Macron’a, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarının NATO çatısı altındaki müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını da ifade etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Emmanuel Macron#Görüşme

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