Macron’la görüşen Erdoğan: İsrail mutlaka dizginlenmeli

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fransa’nın talebi üzerine yapılan görüşmede Erdoğan, Gazze’yi işgal planına hız veren İsrail’in pervasızlığının dizginlenmesinin şart olduğunu belirtti.

Fransa tarafının talebi üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze’deki son durum başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel gelişme ele alındı.

ALASKA VE WASHINGTON ZİRVELERİ

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü, Alaska ve Washington’daki temasları yakından takip ettiklerini belirtti. Türkiye’nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin büyük bir insani felaket yaşanan Gazze’de ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini, Gazze’yi işgal planına hız veren İsrail’in ortaya koyduğu pervasızlığın dizginlenmesinin şart olduğunu kaydetti.

İLİŞKİLER İLERLETİLECEK

İki lider, BM Zirvesi marjında New York’ta görüşülen konulara ilişkin ayrıntıları ele alma konusunda mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Fransa ile işbirliğinin geliştirilmesine önem verdiğini, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin ilerletilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

