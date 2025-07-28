Macron’la Gazze telefonu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan’ın, Macron’la yaptığı görüşmede, Gazze’deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Gazze’deki insani durumun ağırlaştığını, bir an önce acil çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafın sona ermesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u, Filistin’i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.

Macron, sosyal medya hesabından hem Fransızca hem de Türkçe yaptığı açıklamada Erdoğan’la Gazze’deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında konuştuklarını iletti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron paylaşımında, “Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazze’deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında görüştüm. İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenliği için her şey yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

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ORMAN YANGINLARI

ERDOĞAN’DAN KAHRAMANLARA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, orman yangınlarına ilişkin sürdürülen mücadeleyle ilgili bilgi verdi. Erdoğan paylaşımında şunları ifade etti:

“Yeşil vatanımızı korumak için halihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz halindeyiz. Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük. Yeşil vatanımızın farklı bölgelerinde devam eden ve en kısa sürede hayırlı haberler almayı dilediğimiz yangın söndürme çalışmalarında yüreğini ortaya koyan, canla başla görev yapan kahramanlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, emekleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum. Yangınlarla mücadelede şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun.”