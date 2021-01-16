Macron'dan Erdoğan'a ‘İlişkileri düzeltelim’ mektubu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan dönüşü aralarında Hürriyet’in de olduğu dar bir gazeteci grubuna önemli açıklamalarda bulundu: “Cumhurbaşkanımız, Macron’a bir geçmiş olsun mektubu gönderip yeni yılını tebrik etmişti. 12 Ocak’ta Cumhurbaşkanımızın mektubuna cevaben Macron’un mektubunu aldık. Gayet olumlu. İlişkileri geliştirmek isteğini, Türkiye’ye atfettikleri önemi ve önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi de arzu ettiğini vurgulayan güzel, pozitif bazı kısımları da hatta hitap falan Türkçe bir mektup aldık. Cumhurbaşkanımıza takdim ettik, Cumhurbaşkanımız da ‘Memnuniyetle görüşürüz’ dedi. Öncelikle videokonferans aracılığıyla bir görüşme olabilir. Umarız onlar geçmişteki hatalarını yani Barış Pınarı Operasyonu’ndan sonraki hatalarını durdururlar ve ilişkilerimiz normalleşir. AB ve bölgeyle ilişkilerimize olumlu katkıları olacaktır.

Mevlüt Çavuşoğlu ile Hürriyet Daily News Ankara Temsilcisi Serkan Demirtaş

PARİS’LE DÖRT BAŞLIK

Görüşmeler neticesinde “ikili düzeydeki istişareler, terörle mücadele, bölgesel konular –görüş ayrılığına düştüğümüz Suriye ve Libya dahil- ve eğitim işbirliği” konularında yol haritasında uzlaştık. Fransa ile en gergin olduğumuz zamanda dahi oradaki öğretmenlerimizin durumuna ilişkin bir anlaşma imzaladık. Diğer taraftan Fransa’nın (yabancı imamlar konusunda) yeni bir taslak yasaları var. Biz de üzerinde çalıştık. Bu yeni yasanın kısıtlamalara yol açmaması gerektiğini söylüyoruz.

21-22 Ocak’ta Brüksel’de (AB dış politika ve savunmadan sorumlu temsilci) Josep Borrell ile yapacağımız görüşmeler, ay sonunda Türkiye’de Cumhurbaşkanımız ile AB Konsey Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in toplantısının hazırlığı niteliğinde olacak.

AB İLE GÖÇ MUTABAKATI

2016 göç mutabakatının güncellenmesi konusunda geçen sene uzlaşmış ve biz de AB’den beklentilerimizi karşı tarafa iletmiştik. Şimdi bu ziyaretimizde bunları da konuşacağız. AB ile ele alacağımız diğer bir konu Doğu Akdeniz konferansı. (Hidrokarbon zenginliklerinin) hakça paylaşımı için. Henüz AB’den cevap gelmedi bize.”

YENİ ABD YÖNETİMİNE S-400 TEKLİFİ

"ABD ile ilişkilerimizin iyileşmesi konusunda samimi çaba sarf edeceğiz; aynı yaklaşımı Biden yönetiminden de bekliyoruz. Jeostratejik bakımdan Türkiye’nin rolü her zamankinden daha kritik. Yeni yönetimin bunun farkında olduğunu düşünüyoruz. S-400 ile ilgili Trump gitmeden önce yaptırım kararını aldı. Bakalım onlarla bu süreci nasıl yürüteceğiz? Daha önce Trump yönetimine yaptığımız teklifleri yineleyeceğiz. Yani sizin endişeniz varsa bir çalışma grubu oluşturalım, çalışalım. Yeni yönetimde bildiğimiz insanlar var. Başkan Obama’ydı ve yardımcısı da Biden’dı. Şu anda CIA’in başına önerilen kişi dahil yüzde 90’ını tanıyoruz."