Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşıyla görüştü... Macron'dan Türkçe paylaşım

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Gazze’deki insani durumun ağırlaştığını, bir an önce acil çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafın sona ermesi gerektiğini ve bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u, Filistin’i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.

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TÜRKÇE PAYLAŞIM YAPTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü duyurdu.

Macron, “Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazze’deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında görüştüm. İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenliği için her şey yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.