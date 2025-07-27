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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşıyla görüştü... Macron'dan Türkçe paylaşım

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Macron#Gazze
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşıyla görüştü... Macrondan Türkçe paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 13:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazze’deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında görüştüğünü bildirdi.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Gazze’deki insani durumun ağırlaştığını, bir an önce acil çözüm için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafın sona ermesi gerektiğini ve bölgede kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u, Filistin’i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşıyla görüştü... Macrondan Türkçe paylaşım

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TÜRKÇE PAYLAŞIM YAPTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü duyurdu.

Macron, “Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazze’deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında görüştüm. İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenliği için her şey yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Macron#Gazze

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