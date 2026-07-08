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Macron, Ankara'da sabah koşusu yaptı

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Emmanuel Macron#Koşu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 08:59

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusu yaptı.

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Macron, Seğmenler Parkında koştu
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Macron, Seğmenler Parkında koştu
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Macron, Seğmenler Parkında koştu
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Macron, Seğmenler Parkında koştuTüm Fotoğraflar
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabahın erken saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde kaldığı otelden çıkarak sabah koşusu yaptı. Macron, beraberindekilerle birlikte Arjantin Caddesi ve İran Caddesi üzerinden Seğmenler Parkı'na girdi.

Macron, Ankarada sabah koşusu yaptı

Macron, 'Günaydın' ve 'Türkiye'ye hoş geldiniz' diyen gazetecilere Fransızca 'Günaydın' ve 'Teşekkürler' diye karşılık verdi. Macron'un koşusu nedeniyle Seğmenler Parkı, geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı. Basın mensuplarının da parka girişine izin verilmedi.

FRANSIZCA TERCÜMANI HAMZA GEDİKOĞLU EŞLİK ETTİ

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Zirve öncesi sabah sporunu yapan Macron'a Erdoğan’ın Fransızca tercümanı Hamza Gedikoğlu da eşlik etti.

Macron, Ankarada sabah koşusu yaptı
Macron, geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık 1 saat süren sabah koşusunu tamamladıktan sonra oteline döndü.

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Emmanuel Macron'un, NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programına katıldıktan sonra basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Macron, Ankarada sabah koşusu yaptı
Macron, Ankarada sabah koşusu yaptı

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#ANKARA#Emmanuel Macron#Koşu

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