Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

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Sadece ülkemizde değil, dünyada da korsan yayın büyük bir kriz... İsviçre merkezli spor pazarlama şirketi olan Infront tarafından yapılan bir araştırmaya göre illegal indirilme ve izlenmede spor dalları içerisinde yüzde 27,4 ile futbol başı çekiyor.

Korsan yayıncılıkta ön plana çıkan sadece spor müsabakaları değil. Kaçak bir şekilde internette ya da uygulamalar üzerinde dizi ve filmlere olan ilgi de oldukça fazla.



Ancak güvenlik yazılımları geliştiren Opentext Security Solutions, yurt dışındaki 50 popüler yasa dışı yayın sitesinde bir çalışma yaptı.



Yapılan analizler sonrasında kaçak platformlarda maç, dizi ve film izleyen kullanıcıların büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Raporda altı çizilen en önemli sorun, kullanıcıların banka hesaplarına kadar bütün bilgilerinin alınabiliyor olması…



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‘BİR ŞEY ÜCRETSİZSE ÜCRET SİZ OLUYORSUNUZ’

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, “Tüm kişisel veriler riske atılmış oluyor. Ücretli yayın yapan kurumların dizi, film ve maçlarını ücretsiz yayımlayan bu siteler aslında bunu hayır işlemek için yapmıyorlar. Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz” dedi ve şöyle devam etti:



-- Ücretli yayınları ücretsiz yayımlayan bir kurum bunu mobil uygulamalar ve tarayıcılara eklenen küçük uygulamalar üzerinden yapıyor. Bu uygulamalar yasal olmadıkları için uygulama mağazalarından indirilemiyor. Yani güvenlik taramalarından geçmiyor. Kullanmak istediğinizde kaynağı belli olmayan bir adresten tablet, telefon ya da bilgisayara indiriliyor. İşte risk tam da bu noktada başlıyor.

-- Bu tarz programlar hiçbir zararlı yazılım barındırmadan kurulabiliyor ama o noktada da program kurulurken verilen haklar ciddi anlamda siber tehdit yaratıyor. Neredeyse alabileceği her türlü hakkı talep eden bu yazılımlar, tüm telefonunuza herhangi bir zararlıya ihtiyaç duymadan kendi ellerinizle verdiğiniz haklardan yararlanarak erişebiliyor.







‘VERİLERİNİZ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINIZ SATILABİLİR’

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Yapılan araştırmada banka hesap bilgilerinin ele geçirilebildiğinin altı çiziliyor. Daha ilginç olanı bu bilgilerin kullanıcılar hiçbir bankacılık işlemi yapmasa bile kolayca ele geçirilebiliyor olması. Bu noktada bu durumun nasıl gerçekleştiğinin cevabı çok önemli…

Osman Demircan, bu noktada ‘Truva atı’nın altını çizdi. Demircan, “Bu tarz yayınlar yapılan sitelere girildiğinde ya da uygulamalar cihazlara kurulduğunda ve uygulama çalıştırıldığında Truva atları tetikleniyor. Truva atı eğer klavye hareketlerini kayıt altına alıp bir kaynak ile paylaşan bir keylogger (klavye dinleme sistemi) olarak çalışıyorsa bu zararlıyı çalıştıran kullanıcı çalıştırdığı cihazda yaptığı bir internet alışverişinde girdiği kredi kartı bilgilerini hacker'lara göndermiş oluyor” dedi ve ekledi:

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“Kredi kartı bilgileri en basit şekilde bu yöntemle ele geçiriliyor. Bunun dışında zararlı yazılımlar telefona tam erişim sağlarsa ve zararlıyı çalıştıran kişi telefonunda kredi kartının bir fotoğrafını ya da notlar kısmında kart bilgilerinin tamamını saklıyorsa o bilgilere de erişilebiliyor.”

Demircan, ayrıca kişisel verilerin tamamının korsan yayın sağlayan kişilerin eline geçmesiyle bir veri tabanına eklenerek bilgilerin satıldığı hatta başta sosyal medya olmak üzere cihaz üzerindeki tüm hesaplara erişip satışa çıkarıldığının da altını çizdi.



İNTERNETTE DİZİ VE FİLM İZLERKEN DİKKAT!

Spor müsabakalarını yayımlayan kaçak alanlar çok sınırlı ama dizi ve film yayını yapan siteler binlerce… Hatta bazı siteler var ki içeriklerini sadece film ve diziler oluşturuyor.

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Peki bu kadar fazla film ve dizi içeriğini ücretsiz sunan alanlarda sıklıkla dolaşımda olmak tehlike arz ediyor mu?



“İnternet tarayıcılar üzerinden bu tarz sitelerin sıklıkla açılması ciddi riskler barındırıyor. Özellikle ücretsiz film sitelerinin neredeyse tamamında otomatik açılan sayfalar kontrolümüz dışında kaynağı bilinmeyen yerlerde bulunan zararlı yazılımların bilgisayara yüklenmesine neden oluyor” diyen Osman Demircan, kamera ve mikrofona bile erişilebildiğini ifade etti ve şu bilgileri paylaştı:

“Bağlantı yapılan bilgisayarda bir güvenlik yazılımı olmaması ya da kaçak yollarla yüklenmiş bir işletim sistemi bulunması bilgisayardaki kamera ve mikrofon dâhil tüm yazılım ve donanıma erişilebileceği anlamına geliyor. Bu tarz sitelerde film izlemeden gezinmek bile bir Truva atının bilgisayara yüklenmesini kolaylıkla sağlıyor.”







‘ANDROID DE iOS DA GÜVENLİ DEĞİL’



Bu tip kaçak ve kişileri tehdit eden uygulamalar genelde Android cihazlar için yapılıyor. iOS için ise en güvenilir alan deniyor. Bu ne kadar doğru?

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“Android kullanıcıya çok fazla özgürlük bırakıyor ama iOS için de çok güvenilir bir alan demek çok zor” diyen Osman Demircan şu bilgilerin altını çizdi:

-- Android'in, tüm cihaz ve modellerde desteklediği ve kullanıcı tarafından açılabilen geliştirici modu bilinçsiz ellerde ciddi zafiyetler yaratabiliyor. Mağaza dışından çok daha kolay bir şekilde yazılım indirilip çalıştırılabilmesi de Android cihazların seçilmesinde bir etken. Yani kullanıcı bir Android cihaza sahipse ve cihaz üreticisi ekstra bir güvenlik yazılımı eklemediyse kullanıcı kendi eliyle Android cihazını çok kolay bir şekilde güvensiz hale getiriyor.

-- iOS için de çok güvenilir bir alan diyemeyiz. iOS içerisinde mağaza dışında kurulumu desteklemeyen bir yapı mevcut fakat farklı yöntemlerle kurulumlar sağlanabiliyor. Android kadar kontrolsüz bir şekilde çalışmıyor. Yine de güncelleme almayan iOS versiyonları ciddi anlamda siber tehditlere karşı açık durumda.

Fotoğraflar: iStock