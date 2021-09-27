Maçka’nın atlıları

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(Aydemir KADIOĞLU/ İSTANBUL) Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Maçka Demokrasi Parkı’nda devriye gezdi. Devriye polis ekipleri de atlı polislere eşlik ederek, kontrollerini yaptı. Bazı vatandaşlar, atlı polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

NEDEN ATLARI KULLANIYORSUNUZ?

Denetimler sırasında parkta arkadaşları ile oturan bir vatandaş, atlı polislere “Neden onları kullanıyorsunuz? Yazık değil mi?” diye sitem etti. Polisler de atlara özel olarak bakıldığını belirterek, bakımları hakkında bilgi verdi.