Maçka’nın atlıları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni önlemler masada Kritik toplantı bugün...Yeni önlemler masada! Kritik toplantı bugün...#Kabine Toplantısı
Almanyada tarihi gün Sandıklar kapandı: Fark açılıyor...Almanya'da tarihi gün! Sandıklar kapandı: Fark açılıyor...#Almanya
Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına damga vuran pozisyonlarFenerbahçe ve Galatasaray maçlarına damga vuran pozisyonlar!#Galatasaray
Filarmonide taciz depremi Yaşadıklarını Hürriyete anlattı...Filarmoni'de taciz depremi! Yaşadıklarını Hürriyet'e anlattı...#İstanbul Filarmoni Derneği
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
Meral Akşener’in ‘Aday değilim’ demesi iyi mi oldu, kötü mü olduMeral Akşener’in ‘Aday değilim’ demesi iyi mi oldu, kötü mü oldu?#Meral Akşener
Seri cinayetlerin sırrı: Baron savaşıSeri cinayetlerin sırrı: Baron savaşı#ANKARA
Akşener’in başbakanlık hamlesinin altında ne yatıyorAkşener’in başbakanlık hamlesinin altında ne yatıyor?#Meral Akşener
Denetimler sonrası fiyatlara dikkat çekti: Hemen indirdilerDenetimler sonrası fiyatlara dikkat çekti: Hemen indirdiler!#Market
Akşama kadar maliyet sonra kâr Günde bakın ne kadar kazanıyorlarAkşama kadar maliyet sonra kâr! Günde bakın ne kadar kazanıyorlar#Seyyar Satıcı
Taş Tepelerin şifreleri çözülüyor Dev sığırlar, yünsüz koyunlar...'Taş Tepeler'in şifreleri çözülüyor! Dev sığırlar, yünsüz koyunlar...#Taş Tepeler
Meclis hızlı başlayacak Bütçe, Paris İklim anlaşması, sosyla medya düzenlemesi, seçim barajı...Meclis hızlı başlayacak! Bütçe, Paris İklim anlaşması, sosyla medya düzenlemesi, seçim barajı...#TBMM
Serenay Sarıkaya servet kazanacakSerenay Sarıkaya servet kazanacak!#Serenay Sarıkaya
Yargıdaki 1.000 FETÖ’cü hâkim savcı, ‘yargı’ kadar konuşulmadıYargıdaki 1.000 FETÖ’cü hâkim savcı, ‘yargı’ kadar konuşulmadı#FETÖ
Harikulade festival, harikulade kapanış 2022de SamsundaHarikulade festival, harikulade kapanış! 2022'de Samsun'da#Selçuk Bayraktar
HABERLERGündem Haberleri

Maçka’nın atlıları

#Atlı Polis#Devriye#Maçka Parkı
Maçka’nın atlıları

İstanbul Emniyeti’nin atlı polis birliği İstanbul’da koronavirüs denetimi yaptı.

Haberin Devamı

(Aydemir KADIOĞLU/ İSTANBUL) Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Maçka Demokrasi Parkı’nda devriye gezdi. Devriye polis ekipleri de atlı polislere eşlik ederek, kontrollerini yaptı. Bazı vatandaşlar, atlı polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Maçka’nın atlıları

NEDEN ATLARI KULLANIYORSUNUZ?

Denetimler sırasında parkta arkadaşları ile oturan bir vatandaş, atlı polislere “Neden onları kullanıyorsunuz? Yazık değil mi?” diye sitem etti. Polisler de atlara özel olarak bakıldığını belirterek, bakımları hakkında bilgi verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atlı Polis#Devriye#Maçka Parkı