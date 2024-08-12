Maçka şehitlerini unutmadık

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Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de PKK’lıların erzak çaldığını ihbar edip güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu.

KİMSE DEMİYOR Kİ...

Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Bülbül’ün vefatının üzerinden 7 yıl geçti. Şehit Eren Bülbül için dün ölüm yıl dönümünde Maçka ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, jandarma personeli ve Eren’in annesi Ayşe Bülbül katıldı. Programda dualar edildi, Kur’an-ı Kerim okundu.

ERDOĞAN: SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü, “Eren’imizin, Ferhat Astsubay’ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” mesajıyla andı. Erdoğan, Trabzon’da PKK kurşunuyla şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i anma mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bölücü terör örgütünün alçak saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i şehadetlerinin yıldönümünde rahmetle yad ediyorum. Eren’imizin, Ferhat Astsubay’ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

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PKK ateşinde şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik dün dualarla anıldı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ANMA

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel şehitler Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i sosyal medyadan “Trabzon’da PKK’lı teröristler tarafından 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül’ü ve Jandarma Astsubay Başçavuşumuz Ferhat Gedik’i ölüm yıl dönümlerinde saygıyla anıyorum” mesajıyla andı.

YERLİKAYA: İYİ Kİ VARSINIZ

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- İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya da iki şehidi andığı mesajında “Hain terör saldırısında şehit edilen Eren Bülbül ve onu korumak için kendini siper eden şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in şehadetlerinin yıl dönümü. Henüz 15 yaşında vatanı için canını feda eden Eren’in cesareti ve şehidimiz Ferhat Gedik’in fedakarlığı asla unutulmayacak. İki kahramanımızın hatırası, milletimizin yüreğinde sonsuza dek yaşayacak. İyi ki varsınız, ruhlarınız şad, makamlarınız ali olsun” dedi.