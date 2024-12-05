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Maçka Parkı'nda korkunç olay! Bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu

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#İSTANBUL#Maçka Parkı#Polis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 12:26

İstanbul'un Şişli ilçesinde Maçka Parkı'nda bir kişi silahla vurulmuş olarak bulundu. Yerde yatan yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerde bulundu.

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Olay, Şişli Maçka Parkı teleferik yakınında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içinden teleferiğe doğru yürüyen bir kişi, yerde kanlar içinde yatan yaralıyı gördü. Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri, başından vurulmuş halde yerde yatan adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

Maçka Parkında korkunç olay Bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu

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#İSTANBUL#Maçka Parkı#Polis

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