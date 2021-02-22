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Beyza Nur GÜLER-Güven USTA-Ersan SAN/İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 22.02.2021 - 16:52 | Son Güncelleme:

Maçka Parkı'nda güneşli hava yoğunluğu

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Maçka Parkı'nda güneşli hava yoğunluğu
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HAFTA sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, güneşli hava görenler Maçka Parkı'na akın etti. Parktaki kalabalık, havadan da görüntülendi.

Maçka Parkında güneşli hava yoğunluğu
Cuma günü saat 21.00 itibarıyla başlayan ve bu sabah 05.00'te sona eren 56 saatlik sokağa çıkmasının sona ermesinin ardından, güneşli havayı görenler parklara akın etti. Hafta sonunu kısıtlama nedeniyle evlerde geçiren pek çok kişi, hava sıcaklığın da yükselmesini fırsat bilerek Maçka Parkı'na geldi. Kimileri bisiklet sürerken kimisi ise piknik yaptı. Çocuklar ise parkta oyun oynadı. Pek çok kişi, açık havada maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. 

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