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DHA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 22:06,Son Güncelleme:

Maçka Parkı'nda doktoru ağır yaralamıştı! Hakkında mahkeme kararı belli oldu

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Maçka Parkı'nda doktoru ağır yaralamıştı! Hakkında mahkeme kararı belli oldu
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Maçka Parkı'nda bir psikiyatri asistanını kırık cam şişesiyle ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınarak çıkarıldığı savcılıkça mahkemeye sevk edilen Emrah D. tutuklandı.

Bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmez'i yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Emrah D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Müracaat savcılığınca ifadesi alınan şüpheli Emrah D.  "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Emrah. D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Maçka Parkı’nda kırık bira şişesiyle boğazı kesildiŞişli Maçka Parkı’nda, laf atma iddiasıyla başlayan tartışmada Süleyman Dönmez, kimliği belirsiz bir kişinin kırık bira şişesiyle boğazını kesmesi sonuca ağır yaralandı.
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