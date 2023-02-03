MacFit Çalışma Saatleri 2023 – MacFit kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

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Spor yapmayı seven ve üyeliklerini kullanmak isteyen vatandaşlar, MacFit kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor merak ediyor. Türkiye'nin önde gelen spor salonlarından biri olan MacFit çalışma saatlerini haberimizde bulabilirsiniz.

MACFİT KAÇTA KAPANIYOR, KAÇTA AÇILIYOR?

Macfit, spor salonlarının çalışma saatleri, hem haftanın içindeki günler mesaiye saat 07.00'de başlamakta olup, akşam kapanma saati 20.00'a dek aralıksız biçimde çalışmaktadır. Hafta sonu günleri yani Cumartesi- Pazar günleri ise Macfit spor salonları sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle hizmet verememektedir. Ayrıca, her kulübün çalışma saati değişiklik gösterebilir.

Macfit, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi dini bayramların olduğu günlerde, ilk iki gün genel olarak kapalı olup, diğer günleri açık olmaktadır. Macfit, bunun dışında 29 Ekim, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve yılbaşı günleri gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermektedir.

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Macfit mesai saatlerini öğrenmek adına, Macfit ile iletişim kurmak faydalı olacaktır.

MACFİT ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi:07.00- 20-00

Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalı

MACFİT HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye çapında, önde gelen spor salonu işletmeleri içerisinde yer alan MAC, Mars Sportif ve Macfit markaları adı altında iki değişik konsept ile Türkiye'de hizmetlerini sürdürmektedir. Mars Sportif'in VIP markası olan MAC, altı tane MAC ve 75 tane Macfit kulübü ile Türkiye çapında 12 şehirde hizmet vermektedir.

MAC, en lüks ve en yeni teknolojileri kullanıp, sporu günlük hayat içerisinde daha etkin biçimde kılmak adına ve Türkiye çapındaki büyük illerdeki bütün spor severlere ulaşmayı amaçlamaktadır. 200 binden daha fazla üyeye spor olanakları sunan Mars Sportif, her sene daha fazla üyeye ulaşmayı hedeflemektedir.

MACFİT İLETİŞİM BİLGİLERİ

MacFit Genel Müdürlüğü; İstanbul adresinde, Dereboyu Caddesi Ambarlıdere Yolu No:4/1 3434 Ortaköy - Beşiktaş adresinde yer almaktadır. Macfit'in Genel Müdürlüğüne ulaşmak adına 0 212 258 07 99 telefon veya 0 212 227 02 23 numaralı faks numaraları ile ulaşmak mümkündür.