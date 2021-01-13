Macera okyanusa taşınıyor

TÜRK açık deniz yarışçılığının önde gelen isimlerinden Sinan Sümer ve Tolga Ekrem Pamir, Türkiye’nin ilk okyanus yarış takımı Alize Ocean Racing’i kurdu. Dünya çapında 40 yaş üzeri yelkencilerin, tek kişilik ya da iki kişilik takımlarla katıldığı okyanus yarışı Transquadra’ya Türk yelken tarihinde ilk kez tamamı Türk sporculardan oluşan bir takım katılıyor. 30 yıldır yelken sporları ile ilgilenen antrenör Sinan Sümer aynı zamanda dizi ve sinema oyuncusu. Ünlü oyuncu Suna Selen ile yönetmen-oyun yazarı Güner Sümer’in oğlu, bir dönem Suna Selen ile evli olan Münir Özkul’un üvey oğlu, Güner Özkul’un da üvey kardeşi. Sinan Sümer’in Alize Yatçılık adında yelken okulu da var.

ETAP 4 BİN MİL

Sinan Sümer ve Tolga Ekrem Pamir, Fransa’nın Marsilya ve L’Orient noktalarından start alıp, 4 bin deniz mili katedildikten sonra Karayipler’deki Martinik Adası’nda son bulan Transquadra yarışında, farklı ülkelerden 65 takım ile mücadele edecek. İki aşamalı düzenlenen yarışa her takım, özel teknelerle katılacak.

İLK ETAP 12 GÜN SÜRECEK

Sinan Sümer, “Yarışma iki etaplı olacak. İlk etap yaklaşık bin 500 mil kadar. Marsilya’dan 13 Ağustos’ta başlayacağız. Atlantik Okyanusu’nun ortasında sayılabilecek Portekiz açıklarında Maderya Adası’na kadar olacak ilk etabımız. Tahmin ediyorum 10-12 günlük bir sürede ilk etabı bitireceğiz diye düşünüyorum. Daha sonra yarışmanın genel planlaması ve mevsimsel olaylardan dolayı ikinci etap 2022’nin Ocak ayında yapılacak. O döneme kadar bütün yarışmacıların tekneleri adada kalacak, biz Türkiye’ye döneceğiz. Buradaki çalışmalarımıza devam edip tekrar Ocak ayında Maderya’dan start vereceğiz. İkinci etap daha uzun olacak, ilk etabın yaklaşık iki katı kadar olacak. Bu sefer Maderya’dan Karayipler’deki Martinik Adası’na varacağız” dedi.

4 AY ANTRENMAN YAPACAKLAR

Yaklaşık 30 yıldır yelken sporları ile ilgilenen antrenör Sinan Sümer yarışa nasıl hazırlandıklarını anlattı: “Antrenman ve yarış yapacağımız çok özel tekne şubat sonunda Türkiye’de olacak. Takım arkadaşım Tolga ile 4 aylık bir antrenman dönemi geçireceğiz. Aynı zamanda buradaki ekipli teknelere karşı iki kişi olarak birkaç tane yarışa gireceğiz.”

Tolga Ekrem Pamir ise “Sinan’la ilk defa bir Türk ekibinin katılacağı okyanus aşırı bu yarışta iyi bir derece almamamız için hiçbir engel yok. Onun Inshore benim offshore tecrübelerimizi birleştirdiğimizde güzel bir harmoni yaratacağımıza inanıyorum” dedi.