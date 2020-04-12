Macera Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Maceranın Eş Anlamlısı
Gündelik yaşamda çok fazla kullanılan macera kelimesi, aynı zamanda edebi eserlerde ve yazılı kaynaklarda sıkça karşılaşılmaktadır. O yüzden macera kelimesine karşılık olarak kullanılacak eş anlamlısı büyük öneme sahiptir. TDK’ya göre bu kelimenin bir eş anlamlısı bulunmaktadır. Peki, macera kelimesinin eş anlamlısı nedir? Maceranın eş anlamlısı hakkında detaylar.
Macera kelimesine karşılık olarak Türk Dil Kurumu ‘serüven’ sözcüğünü sunuyor. Geçerli olarak macera kelimesine karşılık aynı anlam üzerinden serüven sözcüğü değerlendirilebilir. Amaca uygun olarak cümle içerisinde ya da tek başına rahatlıkla kullanmak mümkündür.
Macera kelimesinin eş anlamlısına bakıldığında karşımıza ‘serüven’ kelimesi çıkıyor. Okunuşları ve yazılışları farklı olsa dahi aynı anlamları üzerinden amaca göre farklı zamanlarda her iki sözcük de kullanılabilir. Buna bir örnek vermek gerekirse;
‘Macera filmlerini severim’
Peki macera kelimesinin anlamı nedir? Macera sözcüğünün anlamı ‘Bir kişinin ya da bir durumun başına gelen ilginç, heyecan dolu olaylar’ şeklinde tabir edilmektedir. Bu anlamı kapsamında macera sözcüğüne eş anlamlı olarak, serüven kelimesini farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.
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