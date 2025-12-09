Macaristan’la güçlü ortaklık

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSK) 7’nci Toplantısı için İstanbul’a gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda özetle şunları söyledi: “Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7’inci toplantısı vesilesiyle değerli dostum Sayın Orban’ı ve heyetini bu defa İstanbul’da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda ülkemize hoş geldiniz diyorum.

2 yıl önce Budapeşte’de düzenlediğimiz 6’ncı konsey toplantımızda ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine çıkarmıştık. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi gözden geçirmekle kalmayıp, enerji, ulaştırma, ticaret, savunma ve kültür gibi alanlarda işbirliğimizi daha da geliştirme irademizi teyit ettik.

Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik. Dışişleri ve Savunma Bakanlarımız ile istihbarat ve savunma sanayi başkanlarımız, evvelce tesisinde mutabık kaldığımız ortak istişare mekanizmasının ilk toplantısını yaptılar. Bugün ayrıca ikili ve küresel meselelerin çok daha kurumsal bir şekilde ele alınmasına imkan verecek ‘Ortak Planlama Grubu’nun Dışişleri Bakanlarımızın başkanlığında kurulmasını kararlaştırdık.

HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR

Her iki mekanizmayı ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından anlamlı buluyor, bu istişare formatlarının iş birliğimizin güçlendirilmesine ilave katkılarda bulunacağına inanıyorum. Siyasi ilişkilerimizde eriştiğimiz bu müstesna düzeyin ekonomi alanına yansımalarını da görüyoruz. Sayın Orban’la belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Aramızdaki güçlü ticaret potansiyeli dikkate alınarak hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük. Mevcut ekonomi ve ticaret mekanizmalarının en verimli şekilde işletilmesinde mutabık kaldık.

AB’YE TAM ÜYELİK SÜRECİ

Bugünkü görüşmelerimizde, Ortadoğu ve Ukrayna’daki gelişmeler dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Bu noktada, Macaristan’ın Türk Dünyası Teşkilatı’mızın çalışmalarına yaptığı katkılardan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz mayıs ayında Macaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen gayriresmi zirvemiz, Avrupa Birliği sınırları dahilinde yapılan ilk Türk Dünyası Zirvesi olması nedeniyle tarihi bir toplantı olmuştu. Stratejik hedefimiz olan Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde Macaristan’ın yapıcı katkılarını ve güçlü desteğini sürdüreceğine eminiz.

UKRAYNA’DA BARIŞ GAYRETİ SÜRECEK

Ukrayna konusunda adil ve kalıcı barışın tesisi için diplomasinin tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Bu çerçevedeki gayretlerimiz tüm dünya kamuoyunun malumudur. Bundan sonra da ‘savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz’ şiarıyla elden gelen gayreti göstereceğiz. Konsey toplantımızın köklü dostluk bağlarının daha da güçlendirilmesine katkıda bulunacağına samimiyetle inanıyorum. Bu vesileyle dost Macar halkına selamlarımı gönderiyorum.”

28 ORTAK EYLEMİ HAYATA GEÇİRDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda “Savunma sanayi alanında somut projeler üzerinden ilerlettiğimiz ortaklıklarımızın, ticaret ve yatırımlara müspet etkilerini de görüyoruz” diyerek şunları söyledi:

“Avrupa’da değişen güvenlik koşulları dikkate alındığında, savunma sanayi işbirliğimizi daha da ileri seviyelere taşıyacak ortak üretimi de öngören projeleri değerlendiriyoruz. Stratejik önemde gördüğümüz enerji ve ulaştırma konuları da aramızda öne çıkan konulardandı. Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 senesi boyunca araştırma geliştirmeden dijitalleşmeye, yapay zekadan girişimciliğe kadar 28 ortak eylemi hayata geçirdik, belirlenen müşterek projelere kaynak aktardık.”

‘TÜRK YÜZYILI’

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise konuşmasında, Türk dünyasıyla ilişkilerinin büyük önem taşıdığını belirterek özetle şöyle devam etti:

“Tabii ki son yüzyılda Macaristan’ın Türk dünyasıyla ilişkisi zayıfladı. 2010’dan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tarihi pencereyi yeniden açtı ve dedi ki, ‘Yeni zamanlar başlıyor. Başka bir dünya olacak’. Ve Türk dünyasının çok büyük bir enerji toplayacağını, büyük bir plan olduğunu gördüm. ‘Türk Yüzyılı’ diye adlandırılan bu vizyon çerçevesinde bizi de davet etti. Türk ülkelerinin teşkilatına gözlemci olarak katıldık. O zamandan beri Türk–Macar ilişkilerini sürekli geliştiriyoruz ve Türk dünyasıyla bağlarımızı güçlendiriyoruz. Bunun tabii ki karşılıklı olarak ilişkilerimize de önemli ölçüde katkı sunduğunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’yla ilk defa görüştüğümde Türk–Macar ticaret hacmi 2.5 milyar dolardı. Şimdi, çok yakında 6 milyara ulaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın memnuniyetle karşıladığı gibi, hedefimiz ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmaktır.

ERDOĞAN’IN BARIŞ ÇABASI

Türkiye ile birlikte barışın tarafında olmak, barışı okumak ve barıştan yana olmak bizim için önemlidir. Ukrayna–Rusya savaşı konusunda da biz, çözümün savaş alanında bulunamayacağını düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki çabalarını ve gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Bu süreçte tek başarılı aracı kendisi olmuştur. Barış ışığının güçlendirilmesi konusunda güçlerimizi uyumlu hâle getirme hususunda anlaştık. Bu fırsattan istifade ederek Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göç politikası konusunda teşekkür etmek istiyorum. Türkiye, yüz binlerce yasadışı göçmenin Avrupa’ya ilerlemesini engellemektedir.”