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Macaristan’da şampiyona temasları

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Macaristan#Dünya Atletizm Şampiyonası
Macaristan’da şampiyona temasları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün günübirlik ziyaret için gittiği Macaristan’da Cumhurbaşkanı Novak ve Başbakan Orban ile görüştü. Erdoğan daha sonra Macaristan’ın Kuruluş Günü kutlamaları ile bu ülkede gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerine de katılarak diğer konuk liderlerle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın davetiyle dün “TUR” uçağıyla başkent Budapeşte’ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı’nda Macaristan’ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Janos Boka, Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu karşıladı.

ORBAN’LA GÖRÜŞTÜLER

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Başbakan Viktor Orban ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler yaptı. Başbakan Orban’ın çalışma ofisinin bulunduğu Karmelita Manastırı’nda yapılan görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkileri ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik süreci, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

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Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu eşlik etti.

Macaristan’da şampiyona temasları


ETKİNLİKLERE KATILDI

Erdoğan, Macaristan Devleti’nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katıldı. Erkekler 100 metre yarışı finalini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, stadyumda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile sohbet etti. Erdoğan, kutlama ve etkinliklere katılan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic ve diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

YILDIZLAR YARIŞIYOR

Başkent Budapeşte’deki organizasyonun ilk gününde erkekler 20 kilometre yürüyüş, erkekler gülle atma, kadınlar 10 bin metre gibi nefes kesen yarışlar yapıldı. Milli sporcu Salih Korkmaz da 20 kilometre yürüyüşte 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na kota aldı.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Macaristan#Dünya Atletizm Şampiyonası

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