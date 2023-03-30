Macaristan’a Tanap doğalgazı

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Erdoğan, özetle şunları söyledi: Macaristan hükümetiyle dost Macar halkına destek ve yardımları için teşekkür ediyorum. Hatay ve Kahramanmaraş’ta özveriyle çalışarak 35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardılar. TANAP’tan Macaristan’a doğalgaz verilmesi konusunda Azerbaycan’la birlikte her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu gerek Sayın Orban’a (Macaristan Başbakanı) gerekse Cumhurbaşkanımıza ifade ettim.

MACAR EKİP DE KATILDI

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ise, şu ifadeleri kullandı: “Biz Macarlar olarak Türk dostların yanında olduğunu vurgulamak istiyoruz. Enerji açısından önemli bağımlılığımız söz konusu. Stratejik ortaklarımıza ve Türkiye’ye bu konuda güveniyoruz.” Öte yandan basın toplantısına, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Macaristanlı ekip de katıldı.