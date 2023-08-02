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Macaristan, İsveç oylamasını erteledi

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#TBMM#NATO#Recep Tayyip Erdoğan
Macaristan, İsveç oylamasını erteledi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 07:00

Macaristan’da İsveç’in NATO üyeliğinin oylanacağı parlamento oturumu, Başbakan Viktor Orban’ın partisi Fidesz milletvekillerinin boykotu sonucu yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ertelendi.

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3’te 2 çoğunluğunun parlamentoda sağlanamaması yüzünden gerçekleşmeyen oturum, henüz netleşmeyen ileri bir tarihte yapılacak. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, İsveç’in NATO üyeliği konusunda daha önce Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini ifade etmişti. Szijjarto, “Türkiye’nin duruşunda bir değişiklik olursa, o zaman elbette Macaristan’ın NATO üyeliği sürecinde hiçbir ülkeyi engellemeyeceğine dair sözümüzü tutacağız” demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Vilnius’ta yapılan NATO zirvesinde İsveç’in üyeliği için yeşil ışık yakmış, ancak katılım anlaşması onay için henüz TBMM’ye gelmemişti.

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#TBMM#NATO#Recep Tayyip Erdoğan

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