Maç esansında kalp krizi geçiren teknik direktör hayatını kaybetti

Ampute Futbol Süper Ligi’nde Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile Depsaş Enerji Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 17’nci dakikasında Depsaş Enerji Spor Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Bebe, saha kenarında fenalaşıp, yere yığıldı.

DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Teknik direktörlerinin yere düştüğünü gören futbolcular ve teknik heyet, maçı bırakarak Bebe’ye ilk müdahaleyi yapmak için yanına koştu. Çağırılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Bebe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



BEBE'NİN YERE YIĞILDIĞI ANLAR KAMERADA

Karşılaşma sosyal medya üzerinden canlı yayınlanırken, Bebe’nin fenalaşıp yere düştüğü anlar ve yapılan müdahale kameraya yansıdı.