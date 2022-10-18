‘Maç değnekçileri’ yakalandı

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Yapılan denetimlerde, araçlarını park eden seyircilerden park ücreti alan Salih K., İnönü Caddesi üzerinde, Mehmet A. ve Sefer A. da İskele Meydanı’nda gözaltına alındı. Polisin gözaltına almadan önce kamerayla kayda aldığı değnekçilerden biri aracını park etmek istediğini söyleyen bir polisin, “Polis çekmez değil mi?” sorusuna, “Ben otoparkçıyım kardeşim, kimse çekmez. 50 Lira” dediği kayda geçti.

3 KİŞİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Gözaltına alınan 3 kişi, 2918 sayılı K.T.K.’nin 79. maddesi gereğince adli işlemlerinin yapılması için Polis merkezine götürüldü.