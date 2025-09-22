×
Mabel Matiz ifade vermek için adliyeye geldi

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Mabel Matiz#İfade
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 14:57

İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Mabel Matiz bugün adliyeye 'müstehcenlik' suçundan ifade vermeye geldi.

İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur' ifadeleri kullandı.

Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca bugün, yazdığı 'Perperişan' isimli şarkının sözleri nedeniyle müstehcenlik suçu kapsamında polis eşliğinde bilişim suçları soruşturma bürosunda ifade vermeye geldi.

