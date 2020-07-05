Mabel Matiz: ‘Hayretle izliyorum’

ÖSYM’nin soru ile ilgili soruşturma başlatılacağını açıklaması üzerine, şarkıcıya sosyal medya üzerinden çok sayıda destek mesajı geldi. Matiz de sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Müziğimle hayati bir sınavın sorularına konu olmak beni çok mutlu etti. Şimdi ise aynı sınav üzerinden kişisel değerlerimin konu edilmesini hayretle izliyorum. Adımın yanına coğrafi işaret logosu konmasına ramak kalmışken, sınandığım şeye bak. Yoğun destek ve sevgi mesajlarınızı içim büyüyerek okuyor ve kabul ediyorum. Bugüne dek müziğimle anlatmak istediğim şeyin ne kadar iyi anlaşıldığını yine sizin yazdıklarınızdan anlıyor ve daha da güçlü hissediyorum. Müziğimi yapmaya, hikayeler anlatmaya ve bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim. Bir başka sınavda görüşmek üzere.”