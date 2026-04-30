Mabel Matiz hakkında mütalaa açıklandı: 3 yıla kadar hapis talebi

Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 15:11

'Perperişan' isimli şarkının sözlerinde müstehcen betimlemeler yer aldığı ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın dağıtıldığı iddiasıyla yargılanan Mabel Martiz adıyla bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında mütalaasını açıklayan savcı 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

'Perperişan' adlı şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemeler yer aldığı ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın dağıtıldığı iddiasıyla 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan şarkıcı Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karacan'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mabel Matiz katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

METAFORLARLA ÇAĞRIŞIMLAR YAPILDI

Duruşmada Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Şarkıda bedensel ve ruhsal metaforlarla çağrışımlar, şarkı sözlerinde cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler yapıldığı ve genel ahlaka aykırı şarkı sözlerinin çocukların da ulaşabileceği platformlarda yayınlandığı ifade edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma sanık avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek 8 Mayıs'a ertelendi. Hazırlanan iddianamede Fatih Karaca'nın 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

