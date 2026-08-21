Mabel Matiz ‘Ha Leylim’ şarkısı için ifade verdi! Yurt dışına çıkış yasağı uygulandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında, 'Ha Leylim' şarkısının sözleri ve klibinin ‘müstehcenlik’ suçunu oluşturduğu gerekçesiyle re’sen soruşturma başlatmıştı. Matiz soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI UYGULANDI
Mabel Matiz öğle saatlerinde savcıya ifade vermek için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Savcılık ifadesinin ardından Matiz yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Talep doğrultusunda adli kontrol uygulanan Matiz, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.