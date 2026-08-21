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Mabel Matiz ‘Ha Leylim’ şarkısı için ifade verdi! Yurt dışına çıkış yasağı uygulandı

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#Mabel Matiz#Fatih Karaca#Ha Leylim Şarkısı
Mabel Matiz ‘Ha Leylim’ şarkısı için ifade verdi Yurt dışına çıkış yasağı uygulandı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 12:57

Şarkıcı Mabel Matiz, 'Ha Leylim' şarkısının sözlerinin ve müzik klibinin 'müstehcenlik' suçu içerdiği iddiasıyla Savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi. Savcılık ifadesinin ardından Matiz’e, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında, 'Ha Leylim' şarkısının sözleri ve klibinin ‘müstehcenlik’ suçunu oluşturduğu gerekçesiyle re’sen soruşturma başlatmıştı. Matiz soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI UYGULANDI

Mabel Matiz öğle saatlerinde savcıya ifade vermek için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Savcılık ifadesinin ardından Matiz yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Talep doğrultusunda adli kontrol uygulanan Matiz, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

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#Mabel Matiz#Fatih Karaca#Ha Leylim Şarkısı

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