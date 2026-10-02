Mabel hakkında 3 yıl istendi

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İfade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelen Mabel Matiz, sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği’nce yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

‘İKİ ERKEĞİN BİRBİRİNE BAKMASI SUÇ DEĞİL’

Mabel Matiz savcılık ifadesinde, ‘Ha Leylim’ adlı şarkının söz ve müziğinin kendisine ait olduğunu belirterek şunları söylemişti: “Klipte müstehcenliğe ilişkin herhangi bir sahne, görüntü, gönderme bulunmamaktadır. Video klibinde iki erkeğin birbirine bakmasına ilişkin görüntü, aralarındaki ilişkinin niteliği ne şekilde olursa olsun müstehcenlik suçuna vücut vermemektedir. İki insanın birbirine bakması, karşılıklı dans etmeleri suç değildir. Birbirlerine aşkla, nefretle kırgınlıkla bakıyor olabilirler. Bütün bunlar sinemanın, sanatın, edebiyatın konusuna dahildir ve suçlanmamalıdır. Eserlerimi sürekli açıklamak zorunda bırakılmamın haksızlık olduğunu düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.”

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‘GENEL AHLAKIN SINIRLARINI ZORLADI’

Matiz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Matiz’in ‘müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlanan veya yayınlanmasına aracılık etme’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, şarkının klibinde dans sırasında iki erkeğin kol ve kalça bölgelerini belirgin şekilde kullanarak tekrarlayan hareketlerde bulundukları, şarkı sözlerinin de görüntülere eşlik ettiği ifade edildi. Klibin devamında iki erkeğin dans ve çeşitli hareketlerinin klibin odak noktası ve ana teması haline geldiğinin anlatıldığı iddianamede, şarkı sözlerinde geçen ifadelerle birlikte değerlendirildiğinde şarkı sözleri ile görüntülerin birbirinden bağımsız unsurlar olmadığı, görsel ve işitsel olarak birbirini tamamladığı, bunun toplumun genel ahlakına ilişkin kabul görülmüş sınırları zorladığı belirtildi.